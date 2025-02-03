Риски самоубийства и страшные флешбэки: что происходит с людьми с посттравматическим синдромом и как им помочь

Врач-психиатр, специалист в сфере ментального здоровья Дмитрий Кутовой рассказал в интервью «Парламентской газете» о том, как справиться с посттравматическим синдромом и в чем особенность данного заболевания.

Что такое ПТСР

Посттравматическое стрессовое расстройство, по словам врача, возникает после переживания человеком очень серьезного стресса. Например, автокатастрофы, смерти близких, изнасилования или участия в боевых действиях. ПТСР проявляется не сразу, оно может наступить только спустя несколько недель или даже месяцев после происшествия.

Кто предрасположен к заболеванию

Посттравматическое стрессовое расстройство не всегда развивается у всех пострадавших в происшествии. Это зависит от множества факторов, включая тип травмы, наличие поддержки и индивидуальные особенности человека. По данным Всемирной организации здравоохранения, примерно четыре процента людей могут столкнуться с симптомами этого расстройства в течение жизни. Однако особенно актуальной проблемой оно становится в условиях боевых действий: ПТСР возникает примерно у трети ветеранов. Среди раненых этот процент еще выше.

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Как проявляется ПТСР

Основной признак — это повторное переживание травматического события. Человек может вновь ощущать страх и ужас, переживая происходившее. Эпизоды могут проявляться в ночных кошмарах.

В серьезных случаях возникают флешбэки, когда воспоминания обнажаются галлюцинациями и дезориентацией. Человек может испытывать эффект, будто вновь оказывается в тех обстоятельствах. Реакции могут быть спонтанными или вызываться триггерами. Кроме того, люди с ПТСР стремятся избегать мыслей, разговоров и напоминаний о травме, что лишь усугубляет состояние и может привести к социальной изоляции и зависимости от алкоголя или наркотиков.

Чем опасен этот синдром для окружающих

Человек с ПТСР обладает чрезвычайной возбудимостью. Внезапные вспышки злости и агрессии распространяются не только на других, но и на себя. Такие люди постоянное испытывают чувство напряженности и опасности, не смотря на спокойную обстановку. Также они очень подозрительные, видят угрозу от всех окружающий, вечно ждут нападения, ярко реагируют на громкие звуки или быстрое движение.

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Чем опасен ПТСР для самого человека

Наличие ПТСР увеличивает вероятность возникновения сопутствующих проблем, таких как депрессия, тревожные расстройства и зависимости. У людей с ПТСР значительно возрастает риск самоубийства. Также могут быть отмечены когнитивные нарушения, например, амнезия на фоне травматического события и трудности с концентрацией внимания. Кроме того, могут наблюдаться колебания настроения, снижение способности испытывать положительные эмоции и негативное восприятие себя и окружающего мира.

Как поддержать близкого с ПТСР

Прежде всего, важно проявлять сочувствие, внимательно слушать и избегать давления. Необходимо поощрять и содействовать поиску профессиональной помощи — психиатра, психотерапевта или клинического психолога. Следует создать комфортные и безопасные условия, поддерживать здоровый образ жизни и следить за эмоциональным состоянием. В случае обострений или возникновения угрожающих жизни признаков, например, суицидальных мыслей, нужно срочно обратиться к специалистам.

Как помогают демобилизованным

В настоящее время основным способом лечения является психотерапия. Медикаментозная терапия также применяется для смягчения некоторых симптомов и лечения сопутствующих расстройств. Важным аспектом оказания помощи участникам боевых действий должна быть системность и преемственность на всех этапах.

Основная проблема заключается в том, что психиатрическая и психологическая помощь часто порицается и имеет множество социальных ярлыков. К сожалению, маловероятно, что человек с ПТСР обратится за помощью самостоятельно. Поэтому каждый, кто вернулся с фронта, должен быть направлен в специализированный центр помощи и адаптации. Важно, чтобы в таких учреждениях работали квалифицированные специалисты. Также необходимо улучшать социальные программы адаптации, которые будут поддерживать на всех этапах, от бытового уровня до обучения и трудоустройства. Так можно быстро выявить расстройство и оказать качественную помощь на ранних стадиях.