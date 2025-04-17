Раскрыта схема кражи денег экс-главой Курской области Смирновым

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов мог организовать кражу денег, выделенных для возведения оборонительных сооружений в регионе, с помощью фиктивных конкурсных торгов, пишет телеграм-канал «112».

О задержании чиновника стало известно накануне, его подозревают в мошенничестве.

«Схема заключалась в следующем: деньги распределялись через фиктивные тендеры, которые выигрывали фирмы-однодневки», — говорится в публикации.

После того, как средства переводили, создавались условия для неисполнения контрактов. Затем их растрогали, а организации исчезали с предоплатой. Тогда новые контракты заключали с другими подставными компаниями.

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По данным «112», злоумышленники украли полмиллиарда рублей. Смирнова арестовали на два месяца.

Показания на бывшего главу региона дал арестованный по этому делу экс-гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин.

Врио губернатора Александр Хинштейн со своей стороны обещал содействовать следствию.