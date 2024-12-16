Работающие пенсионеры получат проиндексированные выплаты уже в декабре



Некоторые работающие пенсионеры начнут получать пенсии с учетом индексации в размере 7,3% уже в декабре 2024 года, сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с aif.ru.

Эксперт отметил, что для работающих пенсионеров есть сразу три хорошие новости:

Увеличение пенсии. Размер выплат вырастет за счет индексации. Причем расчет будет вестись не от текущей суммы пенсии, а от расчётного размера, включающего все пропущенные индексации. Автоматическая корректировка. С 1 августа 2025 года пенсии будут вновь увеличены благодаря ежегодной корректировке, которая проводится с учетом заработной платы за 2024 год. Ранние выплаты. Пенсионеры, которые получают выплаты в начале января, получат их заранее — уже в конце декабря.

По данным на 1 октября 2024 года, в России насчитывается около 7,8 млн работающих пенсионеров.

Повышение для всех пенсионеров

С 1 января 2025 года индексация в размере 7,3% затронет всех получателей страховых пенсий, включая пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца, напомнил экономист.

Пенсионерам, которым в декабре исполняется 80 лет, с января будет выплачена фиксированная часть пенсии в двойном размере. Таким образом, размер этой выплаты увеличится с 8134,88 рубля до 17 457,46 рубля. Пенсия таких граждан вырастет более чем на 9,3 тысячи рублей.

Прожиточный минимум тоже вырастет

С января увеличится прожиточный минимум пенсионера. В целом по России он вырастет на 14,75%, с 13 290 рублей до 15 250 рублей. Аналогичное повышение произойдет на уровне субъектов РФ.

Балынин также посоветовал пенсионерам, которые получают выплаты в конце декабря вместо начала января, заранее спланировать свои финансы, так как следующая пенсия поступит только в феврале. Экономист предложил временно разместить средства на накопительном счете, чтобы избежать лишних трат.

Индексация зарплат бюджетников

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что с января 2025 года врачи, учителя и другие бюджетники получат повышенные зарплаты. Индексация в этих сферах составит 13,2%.