Главврач Рязанской ОДКБ дала советы о детской безопасности летом

Летний период, в частности по причине начала каникул, знаменуется повышенным количеством опасностей, угрожающих здоровью и благополучию детей. В таком важном и щепетильном вопросе нельзя обойтись без экспертного мнения. 7info предоставит его в новом интервью. Мы побеседовали с Инной Лебедевой, главным врачом ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой, кандидатом медицинских наук.

Эксперт ответила на интересующие нас вопросы о детской безопасности летом. Темы беседы следующие: дорожно-транспортная безопасность, защита от жары, поведение на море, на природе и в обращении с огнём, а также питание. Все эти блоки проливают свет на тонкости родительского присмотра и контроля за своими детьми в летний период. Будьте внимательны, берегите себя и близких!

Интервью подготовили Полина Иманова и Даниил Макаров