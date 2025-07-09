В Рязанской области обновляют дороги к сельским населённым пунктам

В Рязанской области активно ведутся работы по ремонту подъездных путей к малым населённым пунктам в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В Захаровском районе приступили к ремонту автодороги, ведущей к селу Поливаново. Подрядная организация уже выполнила фрезерование старого асфальтобетонного покрытия и удалила растительный слой грунта. Работы продолжаются в соответствии с графиком.

В Рыбновском районе благоустраивают трёхкилометровый участок дороги к селу Ногино. В настоящее время подрядчик укладывает верхний слой покрытия. Завершить ремонт планируется осенью текущего года.

Особое внимание уделяется дорогам, ведущим к социально значимым объектам. В Спасском районе реконструируют 3,7 км пути к селу Огородниково, который соединяет местную школу, библиотеку и мемориал героям Великой Отечественной войны. По поручению губернатора Павла Малкова приоритет отдаётся маршрутам, используемым школьными автобусами. В рамках работ уложено новое асфальтовое покрытие, установлены барьерные ограждения, нанесена разметка и размещены дорожные знаки.

Сейчас проект близок к завершению, и вскоре обновлённая дорога будет сдана в эксплуатацию.