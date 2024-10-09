Среда, 9 октября, 2024

Провидец-математик Сидик Афган заявил, что 2025 год станет решающим

Автор: Валерия Мединская

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Изображение: smotrim.ru

Всемирно известный математик-провидец Сидик Афган снова представил свои феноменальные расчёты. На этот раз он уверяет, что наступающий 2025 год станет переломным для всего мира. О том, что именно произойдёт уже в ближайшие месяцы, пророк рассказал в интервью журналистам программы «Прямой эфир» на канале Россия 1.

Расчёты, которые помогают Афгану предсказывать будущее, он производит на основе своей уникальной формулы. Эта формула позволяет рассчитать как судьбы отдельных людей, так и народов. На этот раз расчёты Сидика Афгана говорят о серьёзных проблемах, которые обрушатся на мир. По его словам, в 2025-м на Земле будет твориться беспорядок: проблемы с экологией, землетряс- ения, наводнения, продолжатся войны.

С пророчеством Сидика Афгана солидарен российский астролог Александр Зараев. Звёзды подсказывают ему: конфликты между странами обострятся, напряжённость будет между Индонезией, Кореей и Китаем и между Израилем и Ираном. Наводнения, по его словам, ждут Южную Америку, а благодаря влиянию Овна, усиливается энергия огня: участятся извержения вулканов и пожары.

Для России этот год станет не менее важным:

— В 40-х годах Эдгар Кейси входил в трансовое состояние и рассказывал, что в 2025 году Россия выйдет на новый уровень после того, как другие страны покажут свою полную духовную безнадегу, – отметил Зараев.

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