В пятницу, 11 апреля, в 21:00 на ТНТ выйдет новый выпуск шоу Comedy Club (16+). Ведущими вечера станут Андрей Бебуришвили и Павел Воля. Гостем выпуска будет автор и исполнительница песен BEARWOLF, которая поделится историей создания своей фирменной манеры пения.

Также в программе появится музыкальный дуэт NANSI & SIDOROV — Анастасия Белявская и Олег Сидоров. Артисты исполнят одну из своих самых популярных композиций и расскажут о своём кавер-шоу.

Комедийную часть откроет Женя Синяков с разоблачительным стендапом о блогерах и социальных сетях. Он, как всегда, провёл собственное исследование и даже вступил в закрытые сообщества популярных блогеров, чтобы рассказать зрителям, что там происходит на самом деле.

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Следом на сцену выйдет трио Зураб Матуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин. Они исполнят песню для девушек, мечтающих найти своего идеального мужчину. Из 68 миллионов мужчин в России комики пообещают назвать того самого, который будет возить любимую в Эмираты, дарить подарки каждый день и зарабатывать большие деньги. Но — как всегда — не обойдётся без подвоха.

После них выступит Иван Половинкин с монологом о разнице между мужчинами и женщинами. Почему мы так по-разному понимаем одну и ту же фразу? Например: «Вечером тебя ждёт сюрприз». А что для нас значит идеальный выходной? Все ответы — в стендапе Ивана.

Финальным номером станет музыкальное выступление Гарика Харламова и продюсера Виктора Дробыша, которые устроят пародийный кастинг на «Новую волну». Гарик продемонстрирует весь свой «вокальный талант», исполняя хиты российской эстрады в сатирическом стиле. Но Виктор Дробыш явно не оценит этот подход.

Виктор Дробыш:

«Нам такое не нужно! Уходите! Зачем вы портите такие замечательные песни? Я сейчас позову охрану. Ты с ума сошёл? Проваливай отсюда!»

Гарик Харламов (в ответ):

«Давай ещё одну песню. Тебе точно понравится! Ещё одну — и я ухожу. Прошу, последний шанс!»