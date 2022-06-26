Прощание с погибшими в Рязани лётчиками проходит в Оренбурге

В СКК «Оренбуржье»26 июня проходит церемония прощания с членами экипажа Ил-76, который разбился в Рязани при выполнения специального задания, – сообщает Ria56.

На церемонии присутствует губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что лётчики до конца исполнили свой воинский долг.

Трагедия произошла 24 июня. Военно-транспортный Ил-76 летел из Оренбурга в Белгород. В Рязани была запланирована дозаправка. По предварительным данным, причиной падения воздушного судна стал пожар двигателя. Самолёт загорелся в воздухе, а затем столкнулся с землёй. Об этом сообщили очевидцы.

Авиакатастрофа унесла жизни пяти человек. Вечером 24 июня в больнице скончался пострадавший, находившийся в крайне тяжёлом состоянии, — сообщает BFM.ru.