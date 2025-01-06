Променад с историческим флёром прошёл в самом сердце Рязани

Вот так живёшь в городе полвека, ходишь, под ноги смотришь. А однажды остановишься, глаза поднимешь и… в сказку попадёшь.

Заинтриговали? Сдаём явки и пароли…

Ровно в 16.30 на ступеньках Рязанского театра драмы необходимо получить наушники, подержать за руку Алису (вы её непременно узнаете по забавной красной шапочке и очаровательной улыбке) и отправиться с ней на прогулку, которая именуется организаторами на французский манер — променадом.

Под знакомые с детства мелодии (треки из любимых с детства сказок «Три орешка для Золушки», «Щелкунчик» и других) вам поведают невероятные истории некоторых рязанских домов и улиц и даже приоткроют некоторые двери.

Вы узнаете какую тайну скрывает решётка на Театральной, которой больше 150 лет, почему в трёхэтажном доме напротив треугольная кухня, увидите уникальный жилой дом с одним окном, пройдёте мимо деревянного домика с башенкой и резными наличниками, в котором жил знаменитый путешественник, исследователь русской Америки Лаврентий Загоскин. Узнаете секрет долголетия лиственницы, ради которой сделали выемку в капитальном заборе.

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Раскрывать всех тайн променада, конечнр, не будем, а вот рекомендовать отправиться готовы!

Всю подробную информацию о датах и времени проведения можно получить в группе ВКонтакте и в tg-канале.