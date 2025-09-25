Прокуратура начала проверку из-за коммунальной аварии на водопроводе в Рязани

Прокуратура Железнодорожного района Рязани организовала проверку в связи с крупной коммунальной аварией на магистральном водопроводе, которая произошла 24 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал надзорного ведомства.

Аварийная ситуация возникла в районе дома №3 по улице Берёзовая. В связи с проведением аварийно-восстановительных работ, которые осуществляет муниципальное предприятие «Водоканал города Рязани», подача холодного водоснабжения прекращена в жилых домах на нескольких улицах.

Без воды остались улицы Берёзовая, Гоголя, Черновицкая, Ушакова, Толстого.

Прокуратура района начала проверку исполнения законодательства о водоснабжении. По её результатам будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ход ремонтных работ и фактическое восстановление подачи воды потребителям находится на контроле надзорного ведомства.