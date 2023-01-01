Приложения Яндекса, VK, Rutube и Лаборатории Касперского будут предустанавливать на устройства, ввозимые в Россию

В 2023 году на продаваемые в России смартфоны, компьютеры, планшеты, ноутбуки и умные телевизоры должны быть предварительно установлены приложения Яндекса, VK, Rutube и Лаборатории Касперского. Такое распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, – пишет ТАСС.

В частности, на смартфоны под управлением iOS и Android должны быть установлены Яндекс, Яндекс Браузер, Яндекс Карты и Яндекс Диск. Среди навигационных приложений в перечень включено 2ГИС, а среди книжных сервисов – Литрес.

Также в списке сервисы VK – Почта Mail.ru, ICQ, приложение голосового помощника «Маруся», «Новости Mail.ru», «OK Live», приложения социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники.

В перечень также входят Mir Pay, Госуслуги, «МойОфис», среди браузеров, Kaspersky Free (только на Android и Windows).

На устройства Smart TV должны быть установлены приложения «Яндекса», видеохостинга Rutube, сервиса видео «VK Видео», приложения Первого канала, НТВ и Смотрим от ВГТРК. В список входят онлайн-кинотеатры и стриминговые сервисы Ivi, Premier, «Кинопоиск», Wink, Окко, More.tv и «Старт».