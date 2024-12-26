Правительство разрешило менять срок проектировки моста-дублёра через Оку

Правительство Рязанской области разрешило менять срок выполнения работ по контракту на проектирование строительства моста-дублёра через реку Оку под Рязанью. Соответствующий документ, подписанный губернатором региона Павлом Малковым, опубликовал сайт газеты «Рязанские ведомости».

Изменение срока допускается в связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств.

Напомним, новый мост через Оку планируется построить в Рязанском районе. Он соединит автодорогу Шереметьево — Дядьково — Вышгород — Наумово — Гавердово со стороны Рязани и автодорогу Рязань (от села Шумашь) — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш с другой стороны реки.