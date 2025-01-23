«Потому что мы — семья». Кинооткровения детей и их родителей представили на показе в Туле

«Ростелеком» запустил цикл открытых показов выпусков второго сезона социального проекта «Потому что мы — семья». Презентации проходят в городах, где проводились съёмки и где проживают герои проекта. Одним из шести таких городов стала Тула. На показе тульских кинооткровений побывали рязанские журналисты 20 января.

Первый сезон проекта «Потому что мы — семья» был представлен в рамках Года семьи. Но тема взаимоотношений в семье безгранична и никогда не теряет своей актуальности, поэтому в размышлениях о всевозможных вариациях проблем и трудностей, которые возникают между родителями детьми, решили не останавливаться. Формат проекта принципиально новый: профессиональные психологи общаются с семьями, отдельно с детьми и отдельно – с родителями. При этом поднимаются очень непростые темы: участники проекта размышляют о страхах и беспокойствах, о радостях и горестях, об обидах и гордости за членов своих семей. А ещё произносят на камеру важные слова любви и прощения, которые порой так непросто произнести вживую.

Очень разные истории пяти тульских семей показали на большом экране в творческом индустриальном кластере «Октава». Участниками показа стали семьи, истории которых легли в основу тульских кинооткровений, родственники и друзья героев, эксперты, заинтересованная публика. Все участники проекта – очень разные, у каждой семьи – свои заботы и чаяния. Например, одна из мам вынуждена искать баланс между работой и родными после того, как муж стал участником специальной военной операции. Дочь пытается её поддержать, но это не всегда удается из-за дефицита маминого свободного времени. А одного из пап остро волнуют взаимоотношения старшего и младшего сыновей: старший периодически «задевает» брата. И всё же, несмотря на разные проблемы, всех взрослых и детей объединяют любовь друг к другу, желание заботиться о своих близких, отдавать им душевное тепло.

Реклама

То, что на экране вовсе не актёры и их персонажи, а реальные семьи, делает проект особенно ценным. Авторам удалось не через метафоры и художественные приёмы, а реальные слова, ситуации и характеры проиллюстрировать важный тезис: как бы не становилось трудно твоей семье, живи по любви, умей не только слышать, но и слушать, делись переживаниями и страхами с близкими, чтобы не терялась эмоциональная нить. При этом кинооткровения не прописывают какого-то конкретного общего рецепта семейного счастья, но дают так называемую «пищу для размышлений», призывая семьи не переживать, заминать, умалчивать свои проблемы, а глубоко рефлексировать над мыслями и поступками, искать ответы сообща.

В рамках кинопоказа зрители приняли участие в дискуссии по затронутым в фильме темам. На вопросы аудитории отвечали сами герои и представители съёмочной группы. Обсуждение проходило живо, вовлечённо. Высказанные и показанные в кинооткровениях ситуации не оставили присутствующих равнодушными. Размышляли о многом: о том, как жить в мире и согласии, если у детей и взрослых разные интересы, разный взгляд на порядок. О том, как в череде забот находить время на близких, приучать юное поколение к взаимопомощи и уважению. О том, как определять своё жизненное предназначение и находить поддержку и опору в семье. Отдельно коснулись вопросов цифровой гигиены. Так, один из пап во время съёмок рассказал, что однажды его сын потратил с родительской зарплатной карты сёрьезную сумму денег без спроса. Когда стали выяснять, на что, получили ответ: «На голду», то есть, на прокачку персонажа виртуальной игры. Оказалось, что парень посвящает ей практически всё свое время.

Елена Кяск, автор концепции «Кинооткровение» и проекта «Потому что мы — семья»:

— Выяснилось, что зачастую самый большой страх родителей — потеря связи с ребенком и понимание, что реальный мир перестал быть ему интересен, — обратила внимание Елена Кяск, автор концепции «Кинооткровение» и проекта «Потому что мы — семья».

Многие присутствующие в зале подтвердили: нередко приходится порой вынужденно отбирать у ребёнка телефон или планшет, отключать дома интернет и идти на другие меры, чтобы вытянуть ребёнка из виртуальной реальности. Директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях Руслан Юсупов приводит статистику:

— По данным исследования Mediascope Cross Web, проведенным в августе—сентябре 2024 года, более 70% детей от четырех до восьми лет пользуются интернетом каждый или почти каждый день, а подростки 12—17 лет проводят в Сети 6,5 часов ежедневно. Проконтролировать, что конкретно делают дети в Виртуальном мире, — непростая для родителей задача. И «Ростелеком» готов помочь с ее решением. Совместно с дочерними компаниями T2 и ГК «Солар» мы запустили детскую подписку «MiXX Вместе». Она объединяет 23 цифровых сервиса: образовательный и развлекательный контент для всей семьи, а также решения для обеспечения кибербезопасности. Мы бы очень хотели, чтобы и взрослые, и дети никогда не теряли главные ориентиры в цифровом пространстве, сохраняли связь друг с другом и общались на одном языке.

Вот такие кинооткровения с важными мыслями и посылами получились. Увидеть их можно на сайте проекта, а также в фильмотеке видеосервиса Wink. Второй сезон станет доступен после завершения открытых показов в городах России. Узнать подробнее о подписке «Mixx Вместе» можно на сайте провайдера.