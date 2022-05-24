Потенциал Москвы, ХМАО и Питера признан самым высоким среди регионов в РФ

Москва, ХМАО и Санкт-Петербург возглавили рейтинг экономического потенциала регионов по итогам I квартала этого года. Исследование «Индекс экономического потенциала регионов РФ» подготовил ФоРГО на основе данных налоговой и Росстата. Документ имеется в распоряжении «Известий». Всего в исследование вошло 44 субъекта, которые делят между собой 35 мест.

Также в первую десятку сильнейших вошли Московская область, ЯНАО, Татарстан и Иркутская (заняли на двоих 6 место), Свердловская и Кемеровская области (7 место), Красноярский край, Тюменская область и Пермский край.

Во второй десятке рейтинга оказались Коми, Самарская область, Башкирия, Якутия, Нижегородская область, Краснодарский край и Новосибирская область (16 место), Челябинская, Томская области, Белгородская и Вологодская области (19 место), Калининградская область и Приморский край (20 место).

В третью десятку вошли Сахалинская, Оренбургская области, Калужская область и Хабаровский край (23 место), Мурманская, Воронежская, Ярославская, Ленинградская область и Удмуртия (27 место), Архангельская область, Тульская и Волгоградская области (29 место), Омская область.

Замыкают исследование НАО, Владимирская область, Астраханская область, Курская область и Карелия (34 место), Камчатский край.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В топ и дело: потенциал Москвы, ХМАО и Питера признан самым высоким