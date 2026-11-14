В МИД объяснили отказ Зеленского от визита в Москву влиянием западных партнеров

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев прокомментировал ситуацию вокруг возможных переговоров с участием президента Украины Владимира Зеленского. В интервью РИА Новости дипломат высказал предположение, что отсутствие украинского лидера в Москве связано либо с его неготовностью к серьезному диалогу, либо с позицией западных партнеров.

«Владимира Зеленского мы не раз приглашали в Москву. Он не едет. Видимо, не готов к серьезному разговору. Либо не разрешают западные кураторы», — заявил Марат Бердыев.

Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что готов к диалогу, и президент Украины может приехать в Москву при наличии такой готовности. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков также подтверждал эту позицию, подчеркивая, что в случае визита в Москве будут обеспечены все необходимые гарантии безопасности. При этом представитель Кремля добавлял, что украинская сторона прекрасно осведомлена о том, какие решения необходимо принять для продвижения переговорного процесса.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее характеризовал приглашение Владимира Зеленского в Москву как огромный жест доброй воли со стороны России, направленный на поиск путей урегулирования.