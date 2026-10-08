Коммунальный коллапс начался в Киеве

В Киеве 8 октября ввели экстренные отключения электроэнергии. Действующие графики больше не работают, сообщили в ДТЭК.
Аварийные ограничения распространили на Броварской, Бучанский, Вышгородский и Бориспольский районы Киевской области. Жителей предупредили, что плановые графики сейчас не действуют.
Из-за отключений электроэнергии в Киеве возникли проблемы с водоснабжением. «Киевводоканал» сообщил о возможном снижении напора или полном отсутствии воды в Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах.
Проблемы могут затронуть и Голосеевский район. Причиной стало обесточивание некоторых объектов системы водоснабжения.