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Четверг, 1 июля, 2021
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Полицейские силой вытащили мужчину из автобуса из-за маски

7info
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В Набережных Челнах сотрудники полиции силой вытолкнули мужчину из автобуса, сообщает ГТРК «Татарстан».

Видео инцидента появилось в социальной сети. Очевидцы рассказали, что мужчина надел маску, только, увидев правоохранителей. Ему предложили покинуть транспорт, но пассажир отказался, начал сопротивляться. Силовикам пришлось буквально выволочить его из салона.

Мнение пользователей соцсетей разделились. Кто-то считает, что коронавирусные ограничения необходимо обязательно соблюдать, кто-то уверен, что полиция действовала чрезмерно жёстко.

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