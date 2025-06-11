Поэтесса Инна Теплова погибла в возрасте 37 лет

Стало известно о гибели члена Союза писателей России, поэтессы Инны Тепловой. О трагедии сообщил писатель Захар Прилепин в своем Telegram-канале. Ей было 37 лет.

«Погибла замечательная поэтесса Инна Теплова. Мы были знакомы мимолётно, помню, что выступали вместе во МХАТе; но она дружила со всеми моими поэтическими друзьями, и я часто видел её удивительное лицо», — написал Прилепин.

Причины смерти пока не раскрываются. По словам писателя, это не было самоубийством, однако подробности трагедии остаются неизвестными.

Инна Теплова была членом Союза российских писателей с 2021 года. За короткое время она успела оставить заметный след в современной литературе. Её тексты публиковались в таких авторитетных изданиях, как «Наш современник» и «Плавучий мост».

В 2021 году Теплова получила калужскую областную литературную премию имени Марины Цветаевой, а в следующем — стала лауреатом литературной премии партии «Справедливая Россия – За Правду». Её талант был также отмечен на Всероссийском Форуме молодых писателей «Липки», по итогам которого она стала стипендиаткой Минкультуры РФ, пишет РИА Новости.