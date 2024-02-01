Появился тизер сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь»

1 февраля авторы представили тизер-постер и тизер-трейлер сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь».

Картину, при поддержке Фонда кино, совместно снимают студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START и телеканал «Россия».

Главного героя фильма — Финиста Ясного Сокола — играет Кирилл Зайцев. По сюжету он — самый удалой, самый сильный и ловкий богатырь Белогорья.

Вместе со своим помощником Мелехой (Сергей Лавыгин) и помолодевшей Бабой Ягой (Юлия Пересильд) Финист отправляется в непростое путешествие в восточные земли, где поймет простую истину — один в поле не воин!

Релиз блокбастера намечен на 1 января 2025 года. Возрастное ограничение: 6+.