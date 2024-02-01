Четверг, 1 февраля, 2024

С 1 февраля рязанцы будут получать пособие по беременности и больничные в новом размере

Для расчета данных пособий необходимо определить среднедневной заработок, который рассчитывается за 2 календарных года

С 1 февраля размер компенсации набора социальных услуг вырос на 7,4%

В набор соцуслуг, который индексирует Соцфонд, по умолчанию входят бесплатные лекарства и медизделия, путёвки в санаторий или проезд на пригородных электричках.

Появился тизер сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь»

Картину, при поддержке Фонда кино, совместно снимают студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START и телеканал «Россия».

Расписание пригородных поездов в Рязанской и Московской областях изменится в феврале

Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Рязанской и Московской областях, изменится со 2 февраля в связи с модернизацией инфраструктуры на двух участках.

Появился тизер сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь»

Новости мира
Автор: 7info

Опубликовано

1 февраля авторы представили тизер-постер и тизер-трейлер сказочного блокбастера «Финист. Первый богатырь».

Картину, при поддержке Фонда кино, совместно снимают студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START и телеканал «Россия».

Главного героя фильма — Финиста Ясного Сокола — играет Кирилл Зайцев. По сюжету он — самый удалой, самый сильный и ловкий богатырь Белогорья.

Вместе со своим помощником Мелехой (Сергей Лавыгин) и помолодевшей Бабой Ягой (Юлия Пересильд) Финист отправляется в непростое путешествие в восточные земли, где поймет простую истину — один в поле не воин!

Релиз блокбастера намечен на 1 января 2025 года. Возрастное ограничение: 6+.

- Advertisement -

Поделиться:

Популярные материалы

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

С 1 февраля рязанцы будут получать пособие по беременности и больничные в новом размере

С 1 февраля размер компенсации набора социальных услуг вырос на 7,4%

Расписание пригородных поездов в Рязанской и Московской областях изменится в феврале

Сидевшая на эскалаторе в метро девушка чудом избежала серьёзных травм

Закон о запрете «наливаек» принят

Трупы свиней нашли в помойке на окраине Рязани

В Рязани приезжий расплачивался в магазинах чужой банковской картой

Мэрия Рязани собирается дисциплинировать коммерческих перевозчиков

Женщины-присяжные оправдали уральца, которого судили за убийство подруги

Из украинского плена возвращены двое рязанцев

СМИ: в Вязьме медведь насмерть загрыз мужчину

Полиция назвала топ-8 ключевых фраз, которые чаще всего используют мошенники

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

С 1 февраля рязанцы будут получать пособие по беременности и больничные в новом размере

Новости Рязани
Для расчета данных пособий необходимо определить среднедневной заработок, который рассчитывается за 2 календарных года

С 1 февраля размер компенсации набора социальных услуг вырос на 7,4%

Новости Рязани
В набор соцуслуг, который индексирует Соцфонд, по умолчанию входят бесплатные лекарства и медизделия, путёвки в санаторий или проезд на пригородных электричках.

Расписание пригородных поездов в Рязанской и Московской областях изменится в феврале

Новости Рязани
Расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Рязанской и Московской областях, изменится со 2 февраля в связи с модернизацией инфраструктуры на двух участках.

Сидевшая на эскалаторе в метро девушка чудом избежала серьёзных травм

Новости мира
Пассажирка решила спускаться под землю, сидя на эскалаторе. Девушка не успела вовремя встать и «её почти затянуло в недра станции».

Закон о запрете «наливаек» принят

Новости мира
Поступает большое количество обращений от жителей многоквартирных домов: люди жалуются, что «наливайки» днём работают как магазины, а ночью торгуют алкоголем