Появилась программа мероприятий в честь Дня города

31 августа на Лыбедском бульваре пройдёт большая развлекательная программа «Влюбись в Рязань». Об этом сообщает Управление культуры Рязани.

В этот день рязанцы могут посетить гастрономический фестиваль. Он пройдет на территории от цирка до Астраханского моста. Отмечается, что ярким аккордом фестиваля станет салатный баттл и большая рязанская сковорода.

В пространстве от Астраханского до Брессюирского моста пройдут пройдут мастер-классы, исторические игры, викторины, конкурсы, дефиле с модными показами от рязанских дизайнеров.

Познакомится с экспонатами частных музеев и Рязанского музея путешественников можно будет на площадке около Почтамта.

Не обойдется этот день и без почетных гостей: праздничное настроение рязанцам подарит участник шоу «Голос» Мажд Акрут. Под Брессюирским мостом развернется забавный хоровод от представителя фестивального движения «Хороводы России» Анастасии Стрельцовой. Специальным гостем одной из площадок станет участник телепередачи «Привет, Андрей» гармонист Алексей Симонов.

Более подробно о праздновании Дня молодежи — в афише.