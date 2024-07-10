Погрузка на железной дороге в Рязанской области выросла на 5% в январе–июне

В январе–июне 2024 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Рязанской области составила 5,2 млн тонн, что на 5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

За шесть месяцев, в том числе, погружено:

— нефти и нефтепродуктов — 4,5 млн тонн (+ 3,2% к январю-июню 2023 года);

— зерно — 401,6 тыс. тонн (+ 35,6%);

— химикаты и сода — 143,7 тыс. тонн (+ 3,8%);

— продукты перемола — 59,6 тыс.тонн (+ 21,1%);

— строительные грузы — 13,9 тыс. тонн (рост более чем в 1,5 раза);

— метизы — 8,8 тыс. тонн (+ 3,1%).