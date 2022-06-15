Подать заявление в колледжи можно на Госуслугах

Количество образовательных организаций, в которые можно подать документы, не ограничено. Можно выбрать любые специальности и профессии, – сообщает Минцифры. К сервису подключено более 1100 колледжей в 36 регионах. Подать заявление можно до 15 августа, а при наличии свободных мест приём документов продлят до 25 ноября.

Для доступа к сервису нужна подтверждённая учётная запись на портале. Абитуриенту нужно лично заполнить заявление, пройти вступительные испытания и до 15 августа подать оригиналы документов об образовании в выбранное учреждение, – рассказал замглавы ведомства Олег Качанов.

В личный кабинет будет поступать информация об этапах рассмотрения заявления абитуриента, дате проведения вступительных испытаний и их результатах. На странице промежуточных результатов появятся конкурсные списки по каждой специальности.