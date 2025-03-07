Подарки, музыка, весна! Афиша мероприятий Рязани на выходные 8-9 марта 

Вот мы и дождались прихода весны, а с ним и такого желанного тепла, что потихоньку согревает промерзшую рязанскую землю! Впрочем, вместе с солнцем это делают и прекрасные девушки тут и там, что особенно ярко расцветают в преддверии главного женского праздника – 8 марта. Без лишних разглагольствований давайте же узнаем, какие событийные да и не только подарки приготовили пространства города для красавиц всех возрастов!

8 марта, суббота

– Концерт «Весна, цветы и комплименты!» (6+), ДК «Приокский» – в 12:00 на сцене Дворца Культуры развернется традиционная весенняя программа, посвященная Международному женскому дню, в рамках которой все желающие, ибо вход свободный, смогут проникнуться номерами ведущих солистов и творческих коллективов города. Наполненный нежностью и радостью концерт – отличный повод скрасить свой выходной!

– Мастер-классы по созданию керамической подставки под украшения, подвесных украшений и живописи (12+), Рязанская ВДНХ – как всегда, любимая «Резиденция традиций» не оставляет рязанцев без возможности порукодельничать. В праздничный выходной на выбор нам предоставляют аж три мероприятия… Впрочем, что мешает особенно активным посетить все? Итак, в 12:00 с «Арт-качалкой» гости сделают керамическую подставку под украшения (Цена – 1400 рублей, запись по ссылке).

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В 13:30 Мастерская «Мира» научит созданию интерьерных подвес для украшения дома (Цена – 1000 рублей, регистрация по ссылке).

Наконец, в 16:30 под руководством мастерской «Избяные заповеди» посетители Резиденции напишут картину «Дыхание весны» (Цена – 1200 рублей, запись по ссылке).

– BEAUTY-девичник (0+), ТРЦ «Виктория Плаза» – в 14:00 на главной сцене ТРЦ «Виктория Плаза» стартует масштабная шоу-программа, в рамках которой очаровательные леди смогут получить не только классические подарки, но и бесплатные укладки и макияж от профессиональных визажистов и парикмахеров, и даже мини-консультацию астролога! Отличный вариант для тех, кто хочет провести запоминающийся, взрывной денёк с подругами!

– Сияние весны (0+), ТРЦ «Марко Молл» – в это же время, 14:00, чуть дальше по Московскому шоссе праздник состоится и в ТРЦ «Марко Молл». Помимо услуг визажистов и стилистов, стоит отметить, совершенно бесплатных, на нем предусмотрено выступление группы «Неон».

9 марта, воскресенье

– Мастер-класс по созданию Сапожковской игрушки (6+), Рязанская ВДНХ – и снова Резиденция традиций. В 12:00 её посетители вместе с мастерицей Мариной Захарьящевой слепят фигурку-оберег «Расписная баба» (Цена – 1200 рублей, форма для записи тут). Самое то, чтобы расслабиться после насыщенной субботы!