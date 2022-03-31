Под Рязанью собак морили голодом, выбирая самых живучих для боёв

На территории садоводческого товарищества «Осинка» под Рязанью зоозащитники обнаружили около 50 собак бойцовых пород, сообщает Daily Storm.

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По версии волонтёров, на садовом участке специально морили собак голодом, чтобы выбрать из них самых живучих. Затем животных использовали в собачьих боях.

Историю журналистам рассказала участница рабочей группы Госдумы по подготовке поправок о предотвращении нападений бродячих собак на людей Светлана Галактионова.

10 собак, находившихся в крайне тяжёлом состоянии, спасли. Ещё порядка 40 остаются на участке. Там появляется некий мужчина, о котором ничего не известно. Есть только номер телефона.

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Зоозащитники готовы забрать оставшихся псов в приют, но не могут это сделать, пока не возбуждено уголовное дело.

— Собак не кормили, избивали. Соседи на протяжении долгого времени слышали крики, визги, как животных убивали, — рассказала Галактионова.

По её словам, собак хозяин кормил раз в неделю сеном. Выживших перевозил в другое место, где тренировал для участия в боях.

Каких-то собак, возможно, отпускали на волю или они выбирались сами, а потом бегали по Рязани, говорит Галактионова.

О происходящем на садовом участке известно ещё с 2019 года, но зоозащитница полагает, что издевательства могли начаться раньше.

— На частной территории находятся вольеры, туда пройти невозможно, только если по жалобе или по заявлению, — рассказывает Галактионова. — Что у этого человека в голове, вообще непонятно. И почему в отношении него не было принято никаких мер со стороны правоохранительных органов — это большой вопрос.

Зоозащитники пожаловались в прокуратуру, написали обращение заместителю главы комитета Госдумы по экологии Владимиру Бурматову. Соседи рассказывают, что владельца животных раньше штрафовали, но через некоторое время издевательства начинались вновь.

Волонтёры будут добиваться закона о наказании для организаторов собачьих боёв.