Под Рязанью собак морили голодом, выбирая самых живучих для боёв

На территории садоводческого товарищества «Осинка» под Рязанью зоозащитники обнаружили около 50 собак бойцовых пород, сообщает Daily Storm.
По версии волонтёров, на садовом участке специально морили собак голодом, чтобы выбрать из них самых живучих. Затем животных использовали в собачьих боях.
Историю журналистам рассказала участница рабочей группы Госдумы по подготовке поправок о предотвращении нападений бродячих собак на людей Светлана Галактионова.
10 собак, находившихся в крайне тяжёлом состоянии, спасли. Ещё порядка 40 остаются на участке. Там появляется некий мужчина, о котором ничего не известно. Есть только номер телефона.
Зоозащитники готовы забрать оставшихся псов в приют, но не могут это сделать, пока не возбуждено уголовное дело.
По её словам, собак хозяин кормил раз в неделю сеном. Выживших перевозил в другое место, где тренировал для участия в боях.
Каких-то собак, возможно, отпускали на волю или они выбирались сами, а потом бегали по Рязани, говорит Галактионова.
О происходящем на садовом участке известно ещё с 2019 года, но зоозащитница полагает, что издевательства могли начаться раньше.
Зоозащитники пожаловались в прокуратуру, написали обращение заместителю главы комитета Госдумы по экологии Владимиру Бурматову. Соседи рассказывают, что владельца животных раньше штрафовали, но через некоторое время издевательства начинались вновь.
Волонтёры будут добиваться закона о наказании для организаторов собачьих боёв.