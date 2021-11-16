Почта России прогнозирует в ноябре рост спроса на доставку на 25-30%

По прогнозам компании, в ноябре спрос на доставку международных отправлений может вырасти на 30-40% по сравнению с среднегодовым трендом, а на доставку внутрироссийских отправлений – на 25-30%.

Готовиться к сезону распродаж Почта России начала заранее. Чтобы справиться с ростом курьерских доставок, особенно в высокий сезон, Почта еще в августе открыла дополнительный набор курьеров. Всего до конца года компания планирует увеличить их штат на 27%.

С 15 ноября компания также увеличит количество авиарейсов для доставки почты. Для этого в осенний и зимний период Почта подключит к прямым авиарейсами по два чартерных рейса в неделю. Это позволит перевозить в среднем на 10 тонн почты больше еженедельно.

Чтобы поддержать экспортеров в период распродаж, Почта с сентября начала возить авиацией на 40% больше отправлений из России в Европу. Компания увеличила доступные лимиты ежедневной авиаперевозки в Германию, Великобританию, Францию и Италию с 9,6 до 13,4 тонн почты в неделю. Это самые популярные европейские направления у российских экспортеров, на них пришлось 51% от всех отправлений в Европу в III квартале 2021 г.

Осенние распродажи – традиционный стресс-тест для всей логистической отрасли. Россияне покупают товары на распродажах и активно готовятся к Новому году. Стремительный рост объёмов доставки начинается в середине ноября и продолжается вплоть до январских праздников. Для примера, 22 ноября прошлого года мы приняли рекордное количество импортной почты за весь 2020 г. – 381 тонну. Мы заранее готовимся к этому насыщенному сезону, чтобы все наши клиенты и их близкие получили подарки в срок, – комментирует Сергей Сергушев, заместитель генерального директора Почты России по логистике.

Тем не менее, покупать подарки на Новый год Почта рекомендует еще в ноябре, особенно на зарубежных интернет-площадках. Это связано с тем, что не у всех магазинов предусмотрено быстрое таможенное декларирование, поэтому посылки могут дольше проходить границу. Кроме того, до сих пор сохраняется ряд ограничений на авиаперевозки, из-за чего доставка из некоторых стран может быть недоступна или будет занимать больше времени. В Европе с середины декабря по начало января логистические хабы перегружены из-за огромного объёма отправлений в рождественский сезон, часть из них закрывается на праздники. Это может привести к увеличению сроков доставки как в Европу, так и из неё.

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