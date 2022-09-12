Победитель губернаторских выборов в Рязанской области Павел Малков встретился со своим избирательным штабом

Врио губернатора Рязанской области посетил региональную общественную приёмной «Единой России» после закрытия избирательных участков.
Павел Малков поблагодарил коллег за эффективное взаимодействие и поддержку, а также обозначил серьёзные задачи, которые предстоит решить. Речь идёт о запуске проектов, которые обсуждались с жителями региона на разных площадках.
Как написал врио губернатора Рязанской области в своём Telegram канале, необходимо оправдать очень высокое доверие, которое оказали жители региона.