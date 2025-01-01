Первый ребёнок 2025 года в Рязани: в Перинатальном центре родилась девочка

В Рязани первым малышом, появившимся на свет в 2025 году, стала девочка. Она родилась в Перинатальном центре 1 января в 02:45. Вес новорождённой составил 3420 граммов, рост — 54 сантиметра, сообщили в медицинском учреждении.

Для её мамы, Яны, это уже второй ребёнок. В семье подрастает старшая дочь, а теперь у неё появилась младшая сестра Мирослава.

Яна поделилась историей появления малышки: слабые схватки она почувствовала ещё вечером 31 декабря, около семи часов, но не придала этому значения. В полночь семья встретила Новый год, а спустя полчаса схватки усилились, и стало ясно, что пора ехать в роддом. В 01:30 будущую маму доставили в приёмный покой Перинатального центра, и уже через чуть больше часа девочка появилась на свет.

Яна призналась, что была рада родить в новогоднюю ночь: «Главное, чтобы не 31 декабря, месяц январь мне больше нравится».