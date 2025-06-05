Передвижной флюорограф начал работу в Рыбновском районе, сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

График работы передвижного флюорографа:

06.06.2025 с 9.00 п. з-да «Ветзоотехника»

07.06.2025 с 9.00 с. Вакино

08.06.2025 с 9.00 с. Кузьминское

09.06.2025 с 9.00 с. Пощупово

10.06.2025 с 9.00 с. Костино

11.06.2025 с 9.00 с. Новоселки

12.06.2025 с 9.00 д. Марково

13.06.2025 с 9.00 с. Истобники

14.06.2025 с 9.00 д. Перекаль

15.06.2025 с 9.00 с. Ходынино.

Об актуальности ежегодного прохождения флюорографии рассказала заместитель главного врача Ерохина Юлия Юрьевна:

«Основная задача мобильного флюорографа — это обследование населения, в том числе маломобильного, в отдалённых районах. Работа передвижного флюорографа очень востребована, так как позволяет на ранних стадиях выявить такие заболевания, как туберкулез, онкологическую патологию, что позволит вовремя начать лечение. Учитывая актуальность проблемы, врачи Рыбновской районной больницы призывают жителей внимательнее относиться к своему здоровью и ежегодно проходить флюорографию».

По возникающим вопросам, касаемо работы передвижного флюорографа, можно обращаться к заведующей поликлиническим отделением Рыбновской РБ — Кряниной Ангелине Сергеевне или к фельдшерам соответствующих ФАПов.