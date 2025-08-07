Павел Супрун поставил задачу ускорить строительство школы в Олимпийском городке Рязани

Зампред правительства Рязанской области — министр транспорта и автомобильных дорог Павел Супрун посетил строительную площадку новой школы в районе жилого комплекса «Олимпийский» на улице Зубковой в Рязани. По поручению главы региона Павла Малкова уделяется особое внимание строительству социальных объектов.

В ходе рабочего визита, в котором приняли участие представители министерства строительного комплекса Рязанской области, администрации города, Росстройконтроля и подрядной организации, обсуждались текущие этапы строительства и сроки реализации проекта.

Новая школа, рассчитанная на 1100 мест, станет важным социальным объектом для развивающегося микрорайона Рязани. На сегодняшний день на объекте ведутся фасадные работы, устройство инженерных сетей, остекление здания, черновая отделка помещений. В рамках проекта предусмотрено благоустройство территории вокруг школы, а также строительство подъездной дороги.

По итогам визита Павел Супрун поставил задачу по повышению темпа строительных работ. Отмечена необходимость увеличения количества рабочих и строительной техники.