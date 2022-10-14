Павел Малков заявил о расширении возможностей применения материнского капитала в Рязанской области

В Рязанской области планируется расширение возможности применения материнского капитала. Об этом заявил глава региона Павел Малков в рамках встречи с полномочным представителем президента в ЦФО Игорем Щёголевым.
Обсуждались вопросы поддержки семей с детьми, в первую очередь многодетных семей.
Павел Малков доложил также на встрече, что в регионе расширяется практика бесплатного посещения объектов культуры многодетными семьями. Так, музеи области эти семьи посещают бесплатно, в театрах для них предусмотрена скидка в 50%.