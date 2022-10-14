Пятница, 14 октября, 2022
7info7

Павел Малков заявил о расширении возможностей применения материнского капитала в Рязанской области

На главнуюБез рубрики

В Рязанской области планируется расширение возможности применения материнского капитала. Об этом заявил глава региона Павел Малков в рамках встречи с полномочным представителем президента в ЦФО Игорем Щёголевым.

Обсуждались вопросы поддержки семей с детьми, в первую очередь многодетных семей.

– Работаем по нескольким направлениям. За реализацию единой демографической политики в Рязанской области будет отвечать министерство труда и соцзащиты населения. Разработан единый критерий признания семьи многодетной при получении госуслуг, соцвыплат и льгот. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в областную думу. Это позволит расширить число потенциальных пользователей льгот. Планируем исключить оценку уровня нуждаемости при предоставлении регионального маткапитала. Законопроект будет внесен в областную думу. Кроме того, предлагается расширить возможности применения маткапитала, – сказал Малков.

Павел Малков доложил также на встрече, что в регионе расширяется практика бесплатного посещения объектов культуры многодетными семьями. Так, музеи области эти семьи посещают бесплатно, в театрах для них предусмотрена скидка в 50%.

– Демографические проблемы могут быть преодолены, в том числе, благодаря увеличению числа многодетных семей. В Рязанской области такая тенденция есть, – сказал губернатор.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/