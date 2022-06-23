Павел Малков заявил о необходимости долгосрочного подхода к созданию современной дорожной сети

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков принял участие в заседании коллегии региональной прокуратуры, на котором затронули вопросы строительства, ремонта и содержания дорог. В обсуждении приняли участие прокурор Рязанской области Иван Панченко, глава регионального Минтранса Вадим Решетник, глава администрации Рязани Елена Сорокина, представители министерств и ведомств.

Речь шла о законности и практике прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере строительства, ремонта и содержания дорог, в том числе при использовании бюджетных средств, в 2020 – истекшем периоде 2022 года.

Павел Малков отметил: дороги — это «болевая точка» региона. Именно по дорожной сфере поступает самое большое количество жалоб от граждан как в социальных сетях, так и во время личных приёмов. При этом нельзя сказать, что дороги не во внимании регионального правительства.

— Например, построен обход Сасово, отремонтирован мост через реку Трубеж. Все объекты очень нужны людям, – привёл примеры Малков. – Но это – точечное приложение сил, а общая картина у нас ещё очень далека от совершенства. Нужен комплексный долгосрочный подход к созданию современной дорожной сети. Это один из приоритетов на ближайшую перспективу.

Он отметил, что важно вдумчиво выбирать объекты, строго соблюдать нормативы строительства и реконструкции, вести многоуровневый контроль за качество проводимых работ. Одни из важнейших задач, по словам главы региона, — определиться со строительством обходов Рязани, решить вопрос с ряжским путепроводом, завершить диагностику моста через Оку.

Всего в этом году предполагается отремонтировать более 355 км автодорог и построить свыше 46 км линий искусственного освещения. На эти цели выделено 13,8 млрд руб., что почти в 1,5 раза больше, чем в 2020 году.