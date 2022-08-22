Павел Малков: за ночь ситуация с природными пожарами в Рязанской области серьёзно не изменилась

Площадь, пройденная огнём, выросла незначительно.

Врио главы Рязанской области постоянно находится в оперативном штабе по тушению возгораний. В зоне высокой опасности остаются населённые пункты Ольгино и Голованово, – написал Павел Малков в своём Telegram канале.

Жители этих населённых пунктов эвакуированы, сейчас на подступах к ним идёт борьба с огнём. В тесном взаимодействии работают органы местного самоуправления, федеральные и областные ведомства, – подчеркнул врио рязанского губернатора.

Особо Павел Малков поблагодарил добровольцев. С их помощью удалось отстоять посёлок Лесохим в Клепиковском районе, где ночью огонь перекинулся через реку Пра. Угроза населённому пункту снята.

По данным на 7 утра 22 августа от МЧС Рязанской области, всего на борьбу с пожарами привлечено 221 единицы техники и 789 человек, включая 77 единиц техники и 310 человек от МЧС России.

В рязанских лесах пожары тушат 18 авиационных судов: 9 – от МЧС России, 6 – от Московского авиацентра и 3 – от Министерства обороны.