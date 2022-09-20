Павел Малков: Возможностями программы поддержки местных инициатив в Пителинском районе пользуются на все сто процентов

Возможностями программы поддержки местных инициатив в Пителинском районе пользуются на все сто процентов Об этом сказал врио губернатора Павел Малков в ходе рабочей поездки в Пителинский район. Он посетил объекты культуры, обсудил ряд вопросов с главой администрации муниципалитета и общественными активистами.

Глава администрации Пителинского района Андрей Гаврилов рассказал врио губернатора о социально-экономическом положении района. В частности, речь шла о развитии социальной инфраструктуры, сельского хозяйства и результатах работы двух крупных агропромышленных предприятий. Район активно участвует в программе поддержки местных инициатив: за время ее существования в районе реализовано 27 проектов.

– Район интересный и производит благоприятное впечатление. Участвует во всех областных программах, привлекает федеральные средства. Активно ведется благоустройство. Работа выстроена эффективно, есть видение, как район должен развиваться. Но есть ряд вопросов, которые требуют внимания. Это ремонт детского сада и школы, строительство ФОКа. Будем помогать, – сказал Павел Малков.

В рамках визита врио губернатора Павел Малков посетил ряд социальных объектов. В центральной районной библиотеке им. Б.А. Можаева в 2022 году в рамках нацпроекта «Культура» создана модельная библиотека. На эти цели из бюджетов разного уровня было направлено около 13,5 млн рублей. Кроме капремонта помещений, были обновлены книжный фонд, мебель, установлено современное оборудование. Районный Дом культуры расположен в настоящее время в бывшем здании храма. Администрация муниципалитета разработала проектную документацию на строительство нового учреждения на 300 мест со спортивным залом. Приблизительная стоимость работ превышает 150 млн рублей.

Павел Малков отметил:

– Все пространство модельной библиотеки обустроено, наполнено своим собственным смыслом. Созданы современные и комфортные условия для людей. Хороший, яркий проект, который будем развивать и дальше в регионе. Материально-техническая база Дома культуры требует серьезного внимания. Вопрос строительства нового здания для этого учреждения будем прорабатывать совместно с администрацией района.

Также врио главы региона Павел Малков встретился с местными жителями. Обсуждался вопрос обеспечения профессиональными кадрами учреждений сферы здравоохранения, ремонт местных дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов.