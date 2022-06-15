Павел Малков возглавляет делегацию Рязанской области на Петербургском форуме

Делегация региона участвует в XXV Петербургском международном экономическом форуме, который сегодня, 15 июня, начал работу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает правительство Рязанской области.

Делегацию во главе с врио губернатора ждёт насыщенная деловая программа – десятки встреч и переговоров. Ожидается подписание важных для области инвестиционных соглашений в разных сферах – от агропромышленного комплекса и туризма до создания импортозамещающих производств. Представители Рязанского региона будут участвовать в стратегических сессиях и дискуссионных площадках форума.

Под руководством Павла Малкова регион представляют зампред областного правительства Артём Никитин, министр экономического развития Андрей Ворфоломеев, замминистра экономического развития по вопросам туризма Никита Кузьмин, министр цифрового развития Андрей Ульянов и гендиректор Корпорации развития Рязанской области Вячеслав Несин.

На мультимедийном стенде Рязанской области на форуме расположены видеоматериалы и информационные буклеты. Они демонстрируют туристический и инвестиционный потенциал региона, инвестиционные проекты. Также из них можно узнать о перспективных площадках – например, об индустриальном промышленном парке «Рязанский» и агропромышленном парке «АгроТерра». В топ-15 туристических объектов региона, представленных на стенде, входят город двух культур Касимов, городище Старая Рязань и музей ВДВ.