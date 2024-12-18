Павел Малков: Вопросы обеспечения безопасности граждан и объектов в приоритете

В среду, 18 декабря, прошло заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Рязанской области. Губернатор Павел Малков поручил обеспечить безопасность граждан и объектов в период новогодних праздников.

В ходе заседания обсудили вопросы обеспечения безопасности и правопорядка в предстоящие новогодние праздничные дни. Рассмотрели возможности антитеррористической защищенности значимых государственных объектов, социальных учреждений. Речь также шла о совершенствовании системы «Безопасный город», результатах деятельности региональной и муниципальных антитеррористических комиссий и задачах на 2025 год, работе по реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма и мерах по повышению эффективности профилактических мероприятий, исполнении решений Национального антитеррористического комитета и АТК.

«Вопросы обеспечения безопасности граждан и объектов в приоритете. Готовность всех служб – соответствующая. Все требования, касающиеся антитеррористической защиты, необходимо соблюдать. Прошу правоохранительные органы взять на особый контроль обеспечение правопорядка в ходе проведения мероприятий. Усилить меры безопасности в торговых центрах и местах отдыха. Предусмотреть резервы сил и средств на случай осложнения обстановки», — сказал Павел Малков.

Глава региона отметил, что в предпраздничные дни заметно активизируются мошенники, в связи с чем следует уделить особое внимание работе с жителями, всеми способами предупреждать людей о необходимости соблюдать осторожность.