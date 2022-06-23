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Четверг, 23 июня, 2022

Павел Малков внепланово объехал рязанские учреждения культуры

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Татьяна Проводина

Павел Малков внепланово объехал рязанские учреждения культуры

Фото из паблика Рязанская область ВКонтакте

Врио главы региона посмотрел на учреждения «хозяйственным» взглядом. В выездном совещании также участвовал дирижёр, заслуженный деятель культуры РФ Сергей Проскурин. Об этом сообщает портал Рязанская область.

Поездка началась с филармонии, художественного музея и центра народного творчества в Нижнем городском парке. Павел Малков предложил объединить их в комплексный проект.

В музее Павлова решили оперативно отремонтировать входную группу и разработать проект реконструкции.

В театре драмы, который находится на реконструкции, рассмотрели перспективы обновления сценического оборудования. Также обсудили ремонт дороги. В ТЮЗе запланирован масштабный ремонт, этот театр взят на особый контроль. Хорошее впечатление произвёл на Павла Малкова кукольный театр. По словам врио губернатора,  всё в нём сделано с любовью и заботой. Договорились о приведении в порядок подсобных помещений.

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