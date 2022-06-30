Павел Малков: Важно, что разработки направлены на решение задач импортозамещения

Об этом врио Губернатора Рязанской области Павел Малков сказал 29 июня в ходе посещения технопарка Регионального инновационного научно-технологического центра (РИНТЦ) и пространства коллективной работы «Точка кипения».

Врио главы региона осмотрел территорию Рязанского инновационного научно-технологического центра, посетил офисы резидентов и выставку их достижений. С презентацией своих разработок, продукции и услуг выступили представители 14 малых и средних предприятий. Они работают в сферах проектирования и инжиниринга, производства электроники, научно-исследовательской деятельности, программном обеспечении, интернет-услугах, сопровождении цифровых решений и продуктов.

Павел Малков отметил, что все разработки востребованы:

– Каждая имеет четко свою нишу и перспективу. И, что особенно сейчас важно, каждая направлена на решение задач импортозамещения.

Врио Губернатора обратил внимание на то, что многие разработки не применяются в регионе, однако активно используются за пределами Рязанской области.

– Это надо исправлять, – подчеркнул он.

В ходе знакомства с работой РИНТЦ Павел Малков посетил Фабрику процессов АНО «Агентство развития бизнеса Рязанской области». За время ее работы с 2020 года было проведено более 80 тренингов, обучение прошли свыше 1,2 тысяч сотрудников предприятий. Зампред Правительства области Артем Никитин проинформировал об итогах деятельности пространства коллективной работы «Точка кипения». Эта площадка стала местом проведения свыше 200 обучающих семинаров и курсов, рабочих встреч, круглых столов, публичных отчетов органов власти города Рязани и Рязанской области, других мероприятий.

В целом, созданные в РИНТЦ условия во многом позволили резидентам технопарка повысить показатели своей эффективности: расширить ассортимент продукции и географию поставок, запатентовать инновационные разработки. Павел Малков подчеркнул: