Павел Малков: В Спас-Клепиках завершено благоустройство пешеходной зоны

В Спас-Клепиках завершено благоустройство пешеходной зоны по проекту «Формирование комфортной городской среды». Об этом написал в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.
В прошлом году за преображение этой территории проголосовало большинство жителей.
Рабочие расчистили заросли, сняли дорожное покрытие, убрали старые фонарные столбы. Появились новый пешеходный мостик и дорожки, вдоль них – лавочки и урны. Провели озеленение и установили новое освещение.
В следующем году благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» благоустроят улицу Просвещения.
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