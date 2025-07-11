Павел Малков: В Спас-Клепиках завершено благоустройство пешеходной зоны

В Спас-Клепиках завершено благоустройство пешеходной зоны по проекту «Формирование комфортной городской среды». Об этом написал в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

В прошлом году за преображение этой территории проголосовало большинство жителей.

Рабочие расчистили заросли, сняли дорожное покрытие, убрали старые фонарные столбы. Появились новый пешеходный мостик и дорожки, вдоль них – лавочки и урны. Провели озеленение и установили новое освещение.

— Спас-Клепики продолжают преображаться: площадь Ленина, скверы на улицах Есенина, Свободы и Просвещения и другие обновлённые места объединяются пешеходными маршрутами. Эту работу надо продолжать и содержать благоустроенные места в чистоте и порядке, — написал Павел Малков.

В следующем году благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» благоустроят улицу Просвещения.