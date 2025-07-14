Павел Малков: В Рязанской области уже более 400 первичных отделений Движения Первых, где ребята могут общаться, творить и созидать

В Рязанской области уже более 400 первичных отделений Движения Первых, где ребята могут общаться, творить и созидать. Об этом сказал Губернатор Павел Малков, комментируя успехи рязанцев – победителей и призеров второго сезона Всероссийского конкурса первичных отделений Движения Первых, реализуемого в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Губернатор отметил, что в течение полугода дети, родители и наставники выполняли задания, прорабатывали социальные проекты, участвовали в событиях Движения – фестивалях, форумах, слетах.