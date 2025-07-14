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Власть и политика

Павел Малков: В Рязанской области уже более 400 первичных отделений Движения Первых, где ребята могут общаться, творить и созидать

Анастасия Мериакри

В Рязанской области уже более 400 первичных отделений Движения Первых, где ребята могут общаться, творить и созидать. Об этом сказал Губернатор Павел Малков, комментируя успехи рязанцев – победителей и призеров второго сезона Всероссийского конкурса первичных отделений Движения Первых, реализуемого в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Губернатор отметил, что в течение полугода дети, родители и наставники выполняли задания, прорабатывали социальные проекты, участвовали в событиях Движения – фестивалях, форумах, слетах.

«21 команда из Рязанской области стали победителями, а еще 40 – призерами Всероссийского конкурса первичных отделений Движения Первых! Они получат 5 млн рублей, которые пойдут на развитие первичных отделений: создание инфраструктуры, закупку оборудования и проведение мероприятий. Движение Первых объединяет активных детей и подростков по всей стране. В Рязанской области уже более 400 первичных отделений, где ребята могут общаться, творить и созидать», — подчеркнул Павел Малков.

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