Павел Малков: У разработок учащихся Кванториума есть будущее

Врио Губернатора Рязанской области Павел Малков ознакомился с работой детского технопарка Кванториум «Дружба» и вручил юным изобретателям региональные награды – знаки «За усердие».

Врио Губернатора ознакомился с инфраструктурой Кванториума «Дружба» и организацией процесса обучения. Министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина и и.о. директора Кванториума Александр Васин рассказали об основных образовательных программах технопарка, провели экскурсию по лабораториям. Также Павел Малков осмотрел «Мобильный кванториум» – передвижную лабораторию с высокотехнологичным оборудованием, на базе которой педагоги на протяжении учебного года проводят занятия для детей из отдаленных районов Рязанской области. В прошедшем учебном году обучение прошли свыше тысячи учеников из 6 муниципальных образований.

Павел Малков познакомился с разработками школьников, среди которых проект «Автомаркет». Это умная тележка для покупок, которая после авторизации в мобильном приложении следует за человеком по магазину, сканирует выбранный товар и передает данные на смартфон. Разработка рязанских школьников получила гран-при в суперфинале Всероссийской научно-практической конференции «Старт в инновации», заняла первые места в региональных этапах Всероссийского конкурса «Большие Вызовы» и IX Всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели». Врио главы региона Павел Малков высоко оценил практическую пользу изобретения и вручил авторам проекта – учащимся Кванториума Александру Зыкову, Кариму Бутмиру и Кириллу Хорькову знаки Губернатора Рязанской области «За усердие».

«У каждой из разработок, которые мы сегодня увидели, есть свое будущее. Они могут быть тиражированы на всю страну, их только нужно немного доработать. Все проекты, начиная от технологии очистки и заканчивая умной тележкой для супермаркета, абсолютно реалистичны и могут быть использованы», – уверен Павел Малков.