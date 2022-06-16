Павел Малков: Создание экотехнопарка — важное направление работы облправительства

Павел Малков сказал об этом на встрече с гендиректором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Обсуждали проект создания экотехнопарка в Рязанской области, – сообщает региональное правительство.

Рассмотрели вопросы взаимодействия в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО». В Рязанской области планируют создать участки по сортировке и переработке твёрдых коммунальных отходов и провести модернизацию пяти полигонов ТКО. Стоимость проекта оценивается в 5 млрд рублей.

У региона есть возможности успешно реализовать этот проект, – подчеркнул врио главы Рязанской области. Создание экотехнопарка входит в число важных направлений работы правительства региона, – отметил Павел Малков.

Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил о готовности профинансировать проект экотехнопарка в Рязанской области.