Павел Малков: Систему противопожарной работы будем серьёзно перестраивать

13 сентября врио губернатора Рязанской области Павел Малков провел встречу с активистами волонтерского движения, которые принимали участие в тушении лесных пожаров. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Открывая встречу, Павел Малков поблагодарил добровольцев за то, что пришли на помощь в трудной ситуации. Врио главы региона подчеркнул, что к ликвидации ЧС в целом были привлечены беспрецедентные силы: более 9,5 тысяч человек и свыше 2,5 тыс. единиц техники.

«Серьезная поддержка была со стороны Правительства России, Правительства Москвы, других субъектов и федеральных ведомств. Все работали слаженно, сумели отстоять все населенные пункты. Это считаю главным достижением»,– отметил Павел Малков.

По словам врио губернатора, среди волонтеров были представители разных профессий, общественных организаций, а также местные жители. Они обеспечивали ночные дежурства, совершали подворовые обходы в населённых пунктах, оказывали помощь тем, кто в ней нуждался, участвовали в ликвидации возгораний.

Особое внимание Павел Малков уделил дальнейшим мерам, которые будут приняты для недопущения возникновения и распространения лесных пожаров.

«Сейчас обсуждаем этот вопрос с профильными службами. Необходимо разработать целый комплекс мер, чтобы подобная ситуация не повторилась. Будем серьезно перестраивать систему противопожарной работы», – сказал он.

В ходе встречи обсуждались вопросы восстановления инфраструктуры вокруг населённых пунктов, где шла борьба с огнём.