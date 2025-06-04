Павел Малков: Рязанская область получит 7,4 млрд рублей на модернизацию ЖКХ 

Рязанская область получит 7,4 миллиарда рублей на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своём Telegram-канале.

Средства будут направлены на реализацию комплексного плана по обновлению коммунальной инфраструктуры до 2030 года. По словам губернатора, выбраны самые проблемные участки — всего около 2400 объектов.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется повысить качество водоснабжения в 15 районах, 4 городских округах и в Рязани. Для этого установят станции водоподготовки и оборудование для обезжелезивания воды, построят водозаборные узлы и артезианские скважины, отремонтируют водонапорные башни. Также проложат и обновят участки водопроводных сетей.

Параллельно ведётся подготовка проектной документации для реконструкции очистных сооружений, канализационных сетей, а также строительства и капитального ремонта коллекторов. Кроме того, планирутся модернизировать систему теплоснабжения.

— Благодарю федеральных коллег и лично Андрея Михайловича Макарова за поддержку и внимание к нашему региону, — написал Павел Малков.