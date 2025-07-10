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Экономика и бизнес

Павел Малков: Рязанская область достигла рекордных посевных площадей за последние 30 лет

Анастасия Мериакри
Губернатор Рязанской области Павел Малков

Губернатор Павел Малков сказал об этом на ежегодной агропромышленной выставке-форуме «День поля Рязанской области – 2025». Основные задачи ее реализации соответствуют целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

В выставке-форуме, которая прошла 10 июля вблизи деревни Ковалинки в Кораблинском районе, приняли участие заместитель Председателя Правительства Рязанской области Александр Шаститко, министр сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Филиппов, главы муниципальных образований, представители научно-исследовательских и образовательных учреждений, сельскохозяйственных предприятий, компании-поставщики, фермеры из Рязанской области и других регионов ЦФО.

Губернатор Павел Малков отметил, что День поля в регионе является знаковым событием для отрасли. Эта площадка дает возможность аграриям познакомиться с инновациями и передовыми практиками работы, которые в дальнейшем могут быть использованы в рязанских хозяйствах. В этом году участие в выставке-форуме приняли более 20 производителей и поставщиков техники и оборудования, было представлено свыше 100 их образцов. Также свою продукцию продемонстрировали более 30 изготовителей кормов для животных, удобрений, средств защиты растений.

Павел Малков отметил высокий профессионализм работников АПК региона и выразил уверенность, что в ходе предстоящей уборочной кампании все задачи будут достойно выполнены, для этого заложена хорошая основа. Планируется, что работы начнутся в течение двух недель. «В этом году посевная площадь в регионе увеличена почти на 27 тысяч гектаров и в целом составила 1 млн 150 тысяч га. Это рекордный показатель за последние три десятка лет. Предстоит серьезная работа в ходе уборочной кампании, но я уверен, что рязанские аграрии с ней справятся в любых условиях», – сказал он. Губернатор вручил работникам АПК ряд ведомственных и региональных наград, а также ознакомился с представленными на форуме выставочными экспозициями, пообщался с производителями.

Агропромышленная выставка-форум «День поля Рязанской области» является одним из крупнейших отраслевых мероприятий в Центральном федеральном округе. В частности, в ее рамках представлены самые современные разработки ученых-селекционеров и производителей техники, применение которых гарантирует высокие урожаи в любых погодных условиях. Работала ярмарка «Сельское подворье» с мясной и молочной продукцией, медом, изделиями ручной работы. Прошел региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта», который проводится по инициативе Минсельхоза России в рамках федеральной государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В ходе деловой программы обсуждались актуальные вопросы развития АПК, меры поддержки сельхозпредприятий, а также вопросы, касающиеся проведения уборочной кампании.

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