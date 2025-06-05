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Власть и политика

Павел Малков рассказал об итогах визита в Рязанскую область Оксаны Лут

Алексей Самохин

Губернатор Рязанской области Павел Малков в Telegram-канале подвёл итоги визита в министра сельского хозяйства России Оксаны Лут. Вместе они посетили ряд передовых предприятий агропромышленного комплекса региона.

В Кораблинском округе запущено производство «Вёрдазернопродукт» Русской Аграрной Группы. Новый комбинат оснащён современным оборудованием и автоматизированными системами. После выхода на полную мощность предприятие будет выпускать до 80 тонн мясной продукции в сутки и создаст около 800 новых рабочих мест.

Также в Кораблинском округе осмотрели строительную площадку нового центра. Общая площадь объекта — более 1600 кв. м, включающая цеха для хранения и сушки сырья, лабораторию и склады. Центр будет заниматься хранением и подготовкой к посадке семян зерновых и бобовых культур. Завершение строительства запланировано на следующий год. Планируемый объём производства — более 43 тысяч тонн семян в год.

 Хозяйство «Авангард» в Рязанском районе По словам Малкова, это одно из ведущих сельхозпредприятий области. Здесь успешно развиваются растениеводство, садоводство и животноводство. Выращиваются зерновые, кормовые культуры, картофель, яблоки и ягоды. В хозяйстве содержится более 12,5 тысяч голов крупного рогатого скота, производится молочная продукция. Кроме того, действует конно-спортивный клуб, воспитанники которого регулярно занимают призовые места на соревнованиях.

Современная молочная ферма «Вакинское Агро». В завершение поездки посетили высокотехнологичную ферму с роботизированным комплексом, доильными установками и собственным молочным заводом. Предприятие перерабатывает около 40 тонн сырого молока в сутки и выпускает около 40 видов молочной продукции, включая известный кефир «Эковакино».

Павел Малков рассказал об итогах визита в Рязанскую область Оксаны Лут Вместе они посетили ряд передовых предприятий агропромышленного комплекса региона.
Павел Малков рассказал об итогах визита в Рязанскую область Оксаны Лут Вместе они посетили ряд передовых предприятий агропромышленного комплекса региона.
Павел Малков рассказал об итогах визита в Рязанскую область Оксаны Лут Вместе они посетили ряд передовых предприятий агропромышленного комплекса региона.
Павел Малков рассказал об итогах визита в Рязанскую область Оксаны Лут Вместе они посетили ряд передовых предприятий агропромышленного комплекса региона.
Павел Малков рассказал об итогах визита в Рязанскую область Оксаны Лут Вместе они посетили ряд передовых предприятий агропромышленного комплекса региона.
Павел Малков рассказал об итогах визита в Рязанскую область Оксаны Лут Вместе они посетили ряд передовых предприятий агропромышленного комплекса региона.

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