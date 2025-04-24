Павел Малков рассказал о мерах поддержки рязанских семей на всероссийской конференции

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие во всероссийской конференции «От года семьи – к веку семьи». Об этом глава региона сообщил в своем телеграм-канале.

Заместитель председателя правительства России Татьяна Алексеевна Голикова отметила, что крепкая семья – главная ценность для 67% россиян. Полномочный представитель Президента в ЦФО Игорь Олегович Щеголёв подчеркнул, что для исправления демографической ситуации необходимо прежде всего увеличивать рождаемость и поддерживать все семьи.

Выступил и поделился с коллегами опытом Рязанской области. Мы выстроили систему поддержки семей и постоянно её совершенствуем. За два года количество различных сервисов и мер поддержки выросло в четыре раза. Используем инструменты нацпроекта «Семья» и стараемся участвовать во всех федеральных программах.

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Переформатировали отделения соцзащиты в удобные семейные центры. Услуги на все случаи жизни можно получить в режиме «одного окна», без бюрократии и хождений по инстанциям. Расширяем сеть – за последние два года открыли более десяти таких центров.

В рязанских роддомах теперь оформляют документы и меры поддержки для ребёнка прямо на месте. Молодые семьи с этого года могут получить компенсацию за аренду жилья и выплаты при рождении третьего ребёнка. Также помогаем студенткам, планирующим материнство.

Несмотря на то, что год семьи завершился, мы будем только усиливать работу в этом направлении.