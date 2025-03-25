Павел Малков раскритиковал обрезку многолетних лип в Кадоме

В Кадоме сотрудники отдела благоустройства администрации района провели весеннюю обрезку деревьев – радикальное кронирование. Это возмутило местных жителей. Ситуацию прокомментировал губернатор Павел Малков.
Глава Кадомского района Александр Кочетков пояснил, что подобный опыт кронирования в Кадоме практикуется уже не первый год. Таким образом были обрезаны липы, клен, вяз и другие деревья.
Павел Малков сказал, что понимает, когда так обрезают тополь, так как есть такая специфика. Но липу, вяз и клен так подрезать не следует.
Глава региона отметил, что при должной обрезке сохраняются скелетные ветки. Пример правильной обрезки можно наблюдать на улицах Рязани.
Павел Малков дал поручение разработать памятку, как можно и как нельзя обрезать деревья. Главе Кадомского района сказали думать, что делать теперь с «пеньками» на центральной площади.