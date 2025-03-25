Павел Малков раскритиковал обрезку многолетних лип в Кадоме

В Кадоме сотрудники отдела благоустройства администрации района провели весеннюю обрезку деревьев – радикальное кронирование. Это возмутило местных жителей. Ситуацию прокомментировал губернатор Павел Малков.

Глава Кадомского района Александр Кочетков пояснил, что подобный опыт кронирования в Кадоме практикуется уже не первый год. Таким образом были обрезаны липы, клен, вяз и другие деревья.

«Мы таким образом сохраняем те деревья, которые уже старше 70 лет. Если их оставить в необрезанном виде, есть опасность, что они упадут и причинят вред здоровью», – отметил Кочетков.

Павел Малков сказал, что понимает, когда так обрезают тополь, так как есть такая специфика. Но липу, вяз и клен так подрезать не следует.

«Не поленился, сам почитал в интернете про обрезку деревьев, со специалистами поговорил. Обрезка бывает санитарная, формовочная, омолаживающая. У вас там в телеграм-канале ответили людям, что это омолаживающая обрезка деревьев. Вы посмотрите в интернете, как выглядит правильная омолаживающая обрезка. И аргумент, что мы так делаем много лет, – это не аргумент». Реклама

Глава региона отметил, что при должной обрезке сохраняются скелетные ветки. Пример правильной обрезки можно наблюдать на улицах Рязани.

«Тоже выглядит, честно говоря, не очень красиво. Но за этим хотя бы наука есть. А в Кадоме я вижу пеньки. Из того, что сейчас там, долго не получится нормальных деревьев, если вообще получатся. Я такие пеньки больше видеть не хочу», – прокомментировал губернатор.

Павел Малков дал поручение разработать памятку, как можно и как нельзя обрезать деревья. Главе Кадомского района сказали думать, что делать теперь с «пеньками» на центральной площади.