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Фото: www.ryazan.gov.ru/
Власть и политика

Павел Малков провел заседание Правительства Рязанской области: какие решения приняты 3 июня

Анастасия Мериакри

Губернатор Рязанской области Павел Малков 3 июня провел очередное заседание регионального Правительства, в ходе которого он обсудил с руководителями министерств и ведомств ряд значимых для региона тем, а также дал дополнительные поручения, касающиеся, в частности, благоустройства и уборки муниципальных образований, ремонта автодорог, социальных объектов, реализации проекта «Народный контроль». Кроме того, были заслушаны отчеты об исполнении поручений главы региона и решении конкретных вопросов жителей из социальных сетей.

В начале заседания Губернатор поблагодарил за четкую, слаженную работу по обеспечению безопасности жителей областного центра.

«В воскресенье, Международный день защиты детей, и в ночь на понедельник Рязань подверглась атакам беспилотников. Попытки террористов успешно нейтрализованы. Системы РЭБ и ПВО сработали как всегда: четко и профессионально, им большая благодарность. Оперативные службы отработали слаженно, быстро – так, как надо. Отдельное спасибо СМИ за то, что корректно эту тему осветили. Новости выдавали быстро, объективно, но при этом без излишней информации, которая могла в чем-то помочь нашему врагу», – подчеркнул Павел Малков.

Губернатор отметил, что пострадавших граждан от падения обломков беспилотников нет, есть разбитые окна в жилых домах, поврежденные автомобили, в одном частном доме незначительно задета кровля. Глава администрации г. Рязани Виталий Артемов сообщил о том, что последствия атаки БПЛА на Рязань устранят в ближайшее время. Проведена инвентаризация по домам и автомобилям, сделаны замеры окон. В настоящее время часть остекления в домах восстановлена, работают четыре бригады.

Павел Малков обратил внимание руководителей ведомств и муниципалитетов на необходимость проработки всех обращений граждан, поступивших на прямую линию, которую Павел Малков провел 29 мая.

«Много было звонков в эфир, и заранее люди звонили по телефону и письменно задавали вопросы. Каждое поступившее обращение надо отработать и дать ответ людям, без формализма. Все вопросы, которые задают нам жители, всегда должны быть в приоритете работы», – сказал глава региона, отметив, что уже по завершении прямого эфира ему начали оперативно поступать отчеты о решенных вопросах людей.

По поручению губернатора в муниципалитетах продолжается развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов. Министр здравоохранения региона Александр Пшенников сообщил о том, что в этом году, как и в прошлом, будет построено ФАПов больше, чем определено изначально: 22 объекта вместо 12 запланированных. Все ФАПы в настоящее время уже смонтированы, ведется работа по прокладке инженерных коммуникаций, благоустройству, до конца лета будет закуплено все медоборудование. Для ФАПов подобран медперсонал. После лицензирования объекты начнут запускать в работу с сентября текущего года. «Люди на селе очень ждут эти объекты, открываем там, где в них есть самая большая необходимость. На контроле – оснащение оборудованием, благоустройство прилегающей территории», – сказал Павел Малков.

В рамках поручения Губернатора по оснащению муниципальных детских школ искусств в этом году из бюджетов разного уровня выделено более 34 млн рублей. По словам министра культуры региона Елены Рохлиной, будут оснащены 9 ДШИ в Александро-Невском, Захаровском, Клепиковском, Рязанском, Рыбновском, Милославском, Скопинском, Чучковском районах и Касимовском округе. Всего будет закуплено 93 музыкальных инструмента, 166 единиц звукового оборудования, интерактивных панелей, мультимедийных проекторов, более 330 учебных материалов и пособий.

Рассматривая вопросы жителей из соцсетей, Губернатор заявил о необходимости усиления автоматизированной составляющей в работе по уходу за зелеными газонами и парками в муниципалитетах. Павел Малков поручил проработать вопрос закупки дополнительных спецмашин для своевременного окоса травы в населенных пунктах, в целом повысить качество организации и контроля таких работ. Кроме того, Губернатор дал поручение администрации Рязани разработать регламент на ремонт подземных коммуникаций и довести требования до компаний, которые этим занимаются. Павел Малков отметил, что это позволит организовать должным образом работу в местах ремонта инженерных сетей, контролировать восстановление дорожного полотна, тротуаров, озеленения. Губернатор также поручил выделить средства резервного фонда на ремонт кровли в 4 районных больницах, в том числе Шацкой ЦРБ, где накануне после дождя залило часть помещений.

На заседании также обсуждались итоги деятельности главного управления ветеринарии Рязанской области. Губернатор отметил, что в этом году совместно с партией «Единая Россия» запущен проект «Защита животного мира», в рамках которого, в том числе, будут благоустраиваться площадки для выгула собак, создаваться учебно-кинологический центр для животных на базе Рязанского колледжа им. Н.Н. Комарова в поселке Варские, развиваться система подготовки ветеринаров, кинологический спорт. В 2026 году планируется завершить строительство приюта для содержания бездомных животных.

«Все вместе это позволит создать комплексную инфраструктуру в этой сфере», – подытожил Павел Малков.

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