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Понедельник, 20 июня, 2022

Павел Малков прокомментировал своё выдвижение на выборы губернатора Рязанской области от «Единой России»

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Павел Малков прокомментировал своё выдвижение на выборы губернатора Рязанской области от «Единой России»

В понедельник, 20 июня, региональное отделение «Единой России» провело конференцию, на которой определился кандидат от партии для участия в выборах губернатора Рязанской области. По результатам тайного голосования большинство голосов — 144 из 159 — получил Павел Малков.

Малков поблагодарил однопартийцев за оказанное доверие и поддержку.

— Сделаю всё, чтобы это доверие оправдать, — заявил он. — Уверен, что все вместе мы придём к победе на выборах и дальше будем работать, как одна команда, успешно решать те проблемы, которые стоят перед Рязанской областью.

Актив партии Малков попросил встретиться с избирателями на местах, чтобы обсудить проблемы и пожелания. На основе этих встреч будут составлены программы развития.

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