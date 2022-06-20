Павел Малков прокомментировал своё выдвижение на выборы губернатора Рязанской области от «Единой России»

В понедельник, 20 июня, региональное отделение «Единой России» провело конференцию, на которой определился кандидат от партии для участия в выборах губернатора Рязанской области. По результатам тайного голосования большинство голосов — 144 из 159 — получил Павел Малков.

Малков поблагодарил однопартийцев за оказанное доверие и поддержку.

— Сделаю всё, чтобы это доверие оправдать, — заявил он. — Уверен, что все вместе мы придём к победе на выборах и дальше будем работать, как одна команда, успешно решать те проблемы, которые стоят перед Рязанской областью.

Актив партии Малков попросил встретиться с избирателями на местах, чтобы обсудить проблемы и пожелания. На основе этих встреч будут составлены программы развития.