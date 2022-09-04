Павел Малков прокомментировал фото в соцсетях с ночным заревом в небе

Врио губернатора Рязанской области дал пояснение по поводу фотографий в социальных сетях, на которых видно ночное зарево в небе в разных населённых пунктах региона. Небо подсвечивается в результате отжига, который ведут профессиональные пожарные, – объяснил Павел Малков.

Ситуация по пожару в Рязанской области полностью контролируется, – рассказал 3 сентября в своём Telegram канале врио руководителя региона. Сохраняется один очаг возгорания на юго-востоке. Работы продолжаются, прокладываются минерализованные полосы.

Погода остаётся крайне неблагоприятной — очень сильный ветер, дождей нет и не ожидается. Тем не менее сил и технических средств у нас более чем достаточно, – отметил Павел Малков.

По-прежнему в тушении рязанских лесов участвуют специалисты из других регионов. Огромная группировка из Москвы помогает контролировать и ликвидировать пожар.

Павел Малков: «Беспокоиться не о чем. Ни один населённый пункт сейчас не находится в угрожаемой зоне»

Снимки мощного огненного зарева в ночном небе Рязанской области появились 31 августа.